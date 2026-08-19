Un total de 156.887 bebes van néixer a Espanya fins al juny, 1.656 més que en el mateix període del 2025, segons l'INE

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
MADRID 19 ago. (OTR/PRESS) -
Un total de 156.887 bebes van néixer a Espanya en els sis primers mesos del 2026, la qual cosa suposa 1.656 naixements més que en el mateix període de 2025, segons les estimacions de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) publicades aquest dimecres i recollides per Europa Press.
En aquest sentit, assenyala que fins a juny del 2026 hi va haver 156.887 naixements davant de les 267.141 defuncions fins al juliol. Així, el saldo vegetatiu en aquest període va ser negatiu en 110.254 persones.
Respecte als naixements d'aquest any, 76.097 van ser dones i 80.790 homes. A més, les estimacions de l'INE revelen que les mares d'entre 30 i 34 anys van ser les que més bebes van tenir fins al juny de 2026 (52.050) seguides de les de 35 a 39, amb 46.560 nens.
De la mateixa manera, l'INE calcula que en el sisè mes de l'any, al juny, van néixer a Espanya 26.291, davant dels 25.821 que ho van fer en el mateix mes de l'any passat.