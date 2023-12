Un total de 1.384 persones dormen al carrer a Barcelona, un 12% més que el 2022, segons Arrels

BARCELONA, 20 des. (EUROPA PRESS) -

Arrels Fundació ha comptabilitzat un total de 1.384 persones dormint als carrers de Barcelona aquest 2023, la qual cosa suposa un increment del 12% respecte a l'any passat i la xifra "més elevada" des que va començar a registrar les persones sense llar el 2008, informa en un comunicat aquest dimecres.

Fa una setmana l'entitat va fer el recompte de les persones que dormen als carrers de la capital catalana: del total registrat, 533 eren homes i 57 dones, mentre que no han pogut determinar el gènere de la resta.

Ciutat Vella i l'Eixample continuen sent els dos districtes de la ciutat on hi ha més persones vivint al carrer: en aquests dos districtes s'hi concentra el 46% de totes les persones que viuen al carrer a Barcelona.

A Ciutat Vella hi han localitzat 339 persones i, a l'Eixample, 302, xifres molt similars a les del recompte anterior el 2022 (344 i 297, respectivament.

A Sants-Montjuïc i Sant Martí també es mantenen com el tercer i quart districte on més persones pernocten a la intempèrie: a Sants-Montjuïc hi han detectat fins a 209 persones, una mica més que l'any passat (183), i a Sant Martí la xifra és de 198 respecte a les 159 persones localitzades l'any passat.

Han advertit de l'"important increment" de persones que viuen al carrer als districtes més allunyats del centre de la ciutat: a Sarrià-Sant Gervasi n'han localitzat 78 vivint al ras (el 2022 n'eren 34); a Gràcia, 57 persones (el 2022 n'eren 32), a Sant Andreu, 49 persones (el 2022 n'eren 18), i a Nou Barris, 64 (el 2022 n'eren 54).

A les Corts es manté el nombre de persones que viuen al carrer (44 aquest 2023 i 43 el 2022), mentre que a Horta-Guinardó hi havia 67 persones vivint al ras l'any passat i ara n'han comptabilitzat 44.