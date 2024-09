Tossa no veu "proporcional" l'arribada de 200 migrants i tem que afecti el turisme

Arribarà un primer grup aquest dimarts i un segon dimecres

TOSSA DE MAR (GIRONA), 2 set. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Tossa de Mar (Girona), Martí Pujals, ha assegurat aquest dilluns que l'arribada de 200 migrants que han demanat asil per motius humanitaris i que van arribar a les Illes Canàries "no és proporcional" respecte a altres poblacions, i ha mostrat preocupació per l'afectació que pot tenir en el tram final de la temporada turística.

En unes declaracions als mitjans, Pujals ha mostrat la seva solidaritat per la crisi a les Canàries, però ha dit que és una època en la qual no va bé al municipi: "Estem en plena temporada, l'economia municipal depèn del bon funcionament d'una temporada, que és molt curteta".

"Huria preferit una altra època de l'any. Entenc la situació, és una crisi humanitària que necessita que tots ens arremanguem. Ens passa a l'octubre, al novembre, al desembre, al gener, al febrer o al març i no afecta ens gens. Ara tindrà una afectació", ha subratllat.

Ha explicat que tot el que no siguin notícies "que fa bon temps, són negatives", per la qual cosa valora amb preocupació l'arribada dels migrants, que pot afectar la fragilitat de la destinació turística, i que arribaran dimarts en un primer grup i un segon dimecres, sense menors.

"No ha de passar res, però tot el que no siguin notícies de bon temps, que les cales són maques i que als restaurants s'hi menja molt bé, altera. Les destinacions són fràgils, quan la gent fa reserves, impulsivament, la gent se'n va a un altre lloc i no ens ho podem permetre", ha assegurat.

COMUNICACIÓ DISSABTE

Ha assenyalat que el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, li va comunicar l'arribada dels migrants aquest passat dissabte, i que li va manifestar que no era proporcional respecte a altres poblacions i que l'època de l'any no era l'oportuna, però que Prieto li va respondre que "fan el que poden" davant la quantitat de migrants que arriben a les Canàries.

Pujals ha dit que la població té empadronats 5.800 habitants, amb una població flotant més elevada a l'estiu, per la qual cosa "proporcionalment hauria d'haver estat més petita".

Ha explicat que l'estada dels migrants és d'un mes, però que segurament seran dues setmanes, per a l'estudi de casos personals i els possibles reagrupaments familiars, en el que han definit com "una escala tècnica" i que assumirà el Govern central.