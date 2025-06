Una tortuga babaua pon 101 ous a la platja de Sant Feliu de Guíxols (Girona)

GIRONA 25 juny (EUROPA PRESS) -

Una tortuga babaua ('Caretta caretta') ha arribat aquest dimecres a la matinada a la platja de Sant Feliu de Guíxols (Girona) i ha post 101 ous, segons ha informat l'ajuntament en un comunicat.

La coordinadora del Centre Tecnològic Beta de la Universitat de Vic, Elena Abella, oceanògrafa, ha explicat que han pogut "arribar a temps" després d'activar el protocol, no només per protegir el niu, sinó per identificar-la i posar-li un satèl·lit per controlar el seu recorregut, i també li han posat un sensor de temperatura.

Durant aquests dies es protegirà el niu i també hi col·locaran diferents cartells per indicar com actuar si tornés a arribar una tortuga marina a la platja, i es farà una crida a través de la Generalitat perquè els voluntaris puguin fer vigilància aquest estiu.