La torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona arriba als 142,5 metres

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -

La torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona ha completat la instal·lació del dotzè nivell de panells i ha enllestit el cos de la torre, fins arribar als 142,5 metres d'alçada, i ha iniciat la fase final de construcció del terminal de la creu.

Aquest últim nivell acabat manté la geometria de la torre, amb finestres triangulars que segueixen les formes paraboloides pròpies del disseny de Gaudí, i és l'última etapa en què predomina l'ús de la pedra com a material principal, ha informat la basílica aquest dimecres en un comunicat.

El terminal incorporarà elements com ornamentacions i decoracions de trencadís, i a l'interior presenta una escala de pedra que, a mesura que ascendeix, s'eixampla, mentre la silueta de la torre es va tancant progressivament.

La Sagrada Família té la voluntat que el terminal de la creu, una de les parts més esperades del projecte, s'acabi a finals del 2025.

D'altra banda, la Sagrada Família sorteja 350 entrades dobles entre la ciutadania per al tradicional Concert de Nadal, que aquest any estarà protagonitzat per l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeó Català, sota la batuta de Salvador Brotons.