Torra signa el seu nou llibre, que aprofundeix en la relació entre l'"heroi" i els catalans

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha signat aquest dimarts en la diada de Sant Jordi el seu nou llibre 'Sant Jordi. Heroi i patró de Catalunya' (Cossitània), que aprofundeix en la relació de l'"heroi, del patró de Catalunya", amb els catalans.

En unes declaracions a Europa Press, ha expressat que "aquest dia sempre és extraordinari", i també ha recordat que ha signat altres anys.

Ha recomanat llibres d'assaig i no ficció, com la biografia de Josep Pla, de l'escriptor Xavier Pla, tot i que reconeix que "hi ha tant per triar, que és difícil".