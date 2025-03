Tornen a detenir la parella de la dona que va caure per un balcó a Barcelona

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir la parella de la dona que va caure per un balcó al carrer Avenir de Barcelona el cap de setmana passat després de trencar l'ordre d'allunyament que tenia, segons han explicat fonts coneixedores a Europa Press.

Segons ha avançat 'El Periódico', l'home es va allotjar, sense saber-ho, en un hotel prop del pis on es van produir els fets --dins el perímetre on no es podia acostar--.

La jutgessa li va decretar llibertat amb càrrecs i una ordre d'allunyament, però l'home tenia permís per recollir els seus efectes personals del pis i "després se n'havia d'anar de la zona", per la qual cosa la detenció finalment va quedar sense efecte.

FETS

L'incident va tenir lloc dissabte vora les 00.30 hores, quan la dona va caure del balcó i els Mossos d'Esquadra van detenir la parella de la víctima i un altre home, amic d'ell.

A partir d'aquell moment, la policia catalana va obrir una investigació per esclarir els fets.