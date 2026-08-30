Publicat 30/08/2026 19:52

Tornen a circular trens d'alta velocitat de Barcelona a Girona després de la incidència del matí

Archivo - Un cartell indica els trens d'alta velocitat
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 30 ago. (EUROPA PRESS) -

La circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona s'ha reprès aquest diumenge per la tarda, després d'interrompre's pel matí a causa de falta de tensió elèctrica en caure una catenària.

La incidència s'havia produït a l'estació de la Sagrera de Barcelona, on s'ha reprès i "tendirà a normalitzar-se de manera gradual", informa Renfe via X sobre les 19.40.

Aquesta incidència va obligar a activar el pla Ferrocat en fase de prealerta.

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