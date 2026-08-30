Tornen a circular trens d'alta velocitat de Barcelona a Girona després de la incidència del matí

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 ago. (EUROPA PRESS) -
La circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona s'ha reprès aquest diumenge per la tarda, després d'interrompre's pel matí a causa de falta de tensió elèctrica en caure una catenària.
La incidència s'havia produït a l'estació de la Sagrera de Barcelona, on s'ha reprès i "tendirà a normalitzar-se de manera gradual", informa Renfe via X sobre les 19.40.
Aquesta incidència va obligar a activar el pla Ferrocat en fase de prealerta.