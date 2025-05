Torna a sortir fumata negra a les 11.51 hores després de la segona i tercera votació

ROMA 8 maig (De l'enviada especial d'Europa Press, Laura Ramírez) -

El fum de la segona fumata del conclave per elegir el successor del papa Francesc ha estat negre, aquest dijous a les 11.51 hores, la qual cosa indica que cap cardenal ha obtingut encara la majoria de 89 vots per ser el 267è pontífex de l'Església catòlica després de la segona i tercera votació. Els 133 cardenals electors del col·legi cardenalici s'han tornat a tancar a la Capella Sixtina des de les 9.15 hores.

La primera fumata, també negra, va aparèixer dimecres a les 21.00 hores després de la primera votació i amb dues hores de retard sobre l'horari previst.

Segons s'estima, cap a les 12:30 hores, els cardenals tornaran a esmorzar a Santa Marta. Aquesta tarda, vora les 15:45 hores sortiran un altre cop cap al Palau Apostòlic, i cap a les 16:30 hores entraran a la Capella Sixtina per fer dues votacions més.

Si hi hagués pontífex en la quarta votació (primera de la tarda), podria aparèixer al voltant de les 17.30 hores, mentre que si és en la cinquena (segona de la tarda) s'espera a les 19:00 hores. Si després encara no hi ha majoria, només sortirà fum negre vora les 19.00 hores.