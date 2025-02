Top Manta critica les dificultats dels migrants per accedir als cursos de català

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -

Top Manta, la cooperativa popular dels venedors ambulants de Barcelona, ha criticat les dificultats per accedir als cursos de català després de la publicació de l'Enquesta d'Usos Lingüístics: "Les persones migrades volem aprendre català, però l'administració ho fa gairebé impossible".

En un comunicat aquest dimecres, asseguren que les inscripcions són complexes, que només s'obren "dues vegades a l'any" i que els horaris dels cursos moltes vegades són incompatibles amb la conciliació laboral i familiar.

També lamenten el "greuge" que viuen les persones de fora les grans ciutats per accedir a cursos reglats, ja que s'han de desplaçar a les capitals en horaris difícils.

El portaveu de Top Manta, Aziz Faye, ha assenyalat que l'administració "obliga a tenir un curs de 45 hores de classes de català per poder sol·licitar l'informe d'arrelament, imprescindible per regularitzar els papers i accedir a un permís de treball i residència", però que és difícil apuntar-se a aquests cursos.

La cooperativa ha destacat la importància de "teixir xarxes socials i veïnals" per facilitar les converses en català i no canviar de llengua per adreçar-se als migrants i que els ajudin a aprendre l'idioma.

Han fet una crida a les administracions i a la ciutadania a prendre mesures perquè el català continuï sent un vehicle de cohesió: "Nosaltres estem disposats a aprendre i demanar a tothom que ens acompanyi en aquest procés d'inclusió real a Catalunya".