Toni Sala tanca la seva "trilogia de la mort" amb la seva última novel·la 'Escenaris'

BARCELONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor Toni Sala publicarà aquest dimecres la seva última novel·la, 'Escenaris' (L'Altra Editorial), amb la qual marca el final de la seva coneguda com a "trilogia de la mort", i en aquest llibre explora la mort de la identitat.
En una trobada amb periodistes, ha explicat que en aquest llibre, en el qual ha estat treballant des de fa cinc anys, la mort va relacionada amb la identitat, ja que "no és només física, sinó també de la persona, de l'esperit".
A més, diu que sempre vol ambientar les novel·les en el moment en el qual les està escrivint i que en aquest cas el context és el 'postprocés' i la identitat: "Històricament, he trobat que hi ha un ambient propici a la reflexió sobre la mort en el sentit més definitiu, que significa fins i tot la mort espiritual".
El llibre, escrit en primera persona, narra al principi com el protagonista té un accident i a partir d'aquí explica què és el que li ha ocorregut i per què durant els últims cinc anys no ha estat actiu.
"És una mena de memòries fictícies d'un actor que ha deixat d'actuar i diu 'ara tornaré a l'escenari i vull dirigir-me als meus espectadors'", i assegura que va escollir que fos un actor perquè té a veure amb la identitat i la màscara.
PARAULES I SOLEDAT
A més, assenyala que el protagonista és un actor, però que podria ser també un cantant, un pintor o un escriptor perquè "agafa unes paraules i els dona un significat més enllà del diccionari", i que reflexiona sobre la importància d'elles i de revisar-les.
Per a Sala aquesta novel·la també parla de la solitud i ho relaciona amb la lectura que, segons ell, és un acte per si mateix de confrontació amb la solitud: "La manera de sentir-te més íntimament acompanyat és amb un acte tan solitari com és la lectura".
El llibre és ric en descripcions i molt físic, com ell ho ha definit, ja que Sala defensa que un escriptor o artista que només sigui mental no existeix: "La literatura permet una mica sortir de l'estricta racionalitat i anar més cap al cos".
Relacionat amb la irrupció de la IA, assenyala que cada vegada és més important un tipus de literatura més física per fugir dels llibres falsos i afegeix: "Jo crec que els escriptors que tenim ja més de 50 anys, ens valorem, perquè nosaltres podem demostrar que hem estat capaços d'escriure".
"REFLEXIÓ SOBRE EL QUE NO FUNCIONA"
L'autor defensa que la literatura també és una "reflexió sobre el que no acaba de quadrar o el que no funciona" o sobre per què existeix el mal.
"Sempre agafes coses que realment et punxen una mica. Si el món està de puta mare, ja no cal escriure ni llegir, te'n vas de festa", ha assenyalat.
Preguntat per propers projectes, ha dit que li agradaria fer un llibre d'articles, però assegura que si n'hi ha un de nou "ja vindrà, perquè aquestes coses venen".