Toni Cruanyes destaca el tracte amb els lectors: "M'han portat unes anxoves i un quadre"

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -

El periodista Toni Cruanyes ha dit que li fa molta il·lusió participar aquest Sant Jordi amb el llibre 'La dona del segle', i que ho veu com una oportunitat per poder contactar amb els lectors: "M'han portat unes anxoves i un quadre".

Ho ha dit aquest dimecres en unes declaracions a Europa Press a la parada de la Central al carrer Mallorca de Barcelona, on destaca que molts lectors s'han referit al seu llibre anterior, sobre els avis, i diu que "hi ha moltes històries de gent que se sent representada".

"Ressona d'alguna manera la història dels pares, dels avis, és el més bonic que em poden dir la veritat", ha afegit.