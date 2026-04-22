Tokischa actuarà el 30 de juny a Madrid i l'1 de juliol a Barcelona

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -
Tokischa torna aquest estiu a Espanya amb dos concerts el 30 de juny, a La Riviera de Madrid, i l'1 de juliol, a la sala Razzmatazz de Barcelona.
Les entrades per a tots dos concerts es posaran a la venda a partir de dijous a les 11 hores, informa la promotora Last Tour en un comunicat aquest dimecres.
Al llarg de la seva carrera, ha col·laborat amb artistes com Rosalía, Madonna o Arca i recentment ha publicat l'àlbum debut 'AMOR & DROGA' en el qual mostra "la seva total versatilitat".