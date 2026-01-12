El TNC i La Veronal inicien la gira de 'La mort i la primavera' amb funcions a Madrid i Milà

BARCELONA 12 gen. (EUROPA PRESS) -
El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) i la companyia de dansa La Veronal iniciaran la gira de 'La mort i la primavera' amb funcions a Madrid i Milà (Itàlia), informa el teatre en un comunicat d'aquest dilluns.
És una producció del TNC en col·laboració amb La Veronal, la Biennale Danza di Venezia 2025 i el Centro de Danza Matadero de Madrid, i és un espectacle de dansa "de gran format" inspirat en la novel·la homònima de Mercè Rodoreda i amb música original de Maria Arnal.
L'espectacle es podrà veure del 15 al 25 de gener al centre de creació contemporània Matadero Madrid i els dies 21 i 22 de març al Teatro della Triennale di Milano, i segons s'informa la gira "continua oberta".
Es tracta d'una fusió entre dansa contemporània i literatura catalana que es va estrenar a la Biennale di Venezia l'agost de l'any passat i va inaugurar "amb èxit" la temporada 2025-2026 del TNC, ja que va exhaurir les localitats de les 12 funcions programades.
Amb autoria de La Veronal i idea, direcció artística i coreografia de Marcos Morau, l'espectacle compta amb Maria Arnal, Fabio Calvisi, Ignacio Fizona Camargo, Valentin Goniot, Jon López, Núria Navarra, Lorena Nogal i Marina Rodríguez en escena.