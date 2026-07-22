El TNC tanca la temporada amb gairebé 118.000 espectadors i un 76% d'ocupació

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) ha tancat la temporada 2025-2026 amb 117.811 espectadors i un 76% d'ocupació, amb un de cada quatre assistents de menys de 35 anys, informa aquest dimecres el teatre en un comunicat.
El teatre ha tancat una temporada dedicada a les dones amb l'autoria i la creació catalanes al centre, amb 22 dels 32 muntatges estrenats d'autoria catalana i que va començar amb la versió de 'La mort i la primavera' de Marcos Morau i La Veronal.
Durant la temporada han passat pel TNC teatres europeus com el Théâtre des Amandier-Nanterre, l'International Theater Amsterdam, la Comédie de Genève i el KVS de Brussel·les.
Entre els espectacles destacats durant la temporada figura 'La corona d'espines' de Josep Maria de Sagarra, dirigida per Xavier Albertí, que va superar els 21.000 espectadors a la Sala Gran i ha tingut una gran acollida durant la gira per Catalunya i les Balears.
Més de 12.400 alumnes i docents han assistit aquesta temporada als espectacles del TNC, tant a les funcions matinals destinades als centres educatius com a les de tarda obertes a tots els públics.