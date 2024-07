El TNC tanca la temporada 2023-2024 amb 132.000 espectadors i una ocupació del 86%

BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) ha tancat la temporada 2023-2024 amb un 86,37% d'ocupació i 132.294 espectadors, el 25% dels quals és públic jove, ha informat la institució en un comunicat d'aquest divendres.

La tercera temporada de la directora del TNC, Carme Portaceli, ha comptat amb un augment de públic respecte a la temporada 2022-2023 (22.426 espectadors més) i amb un 13% més de públic jove (un increment de 3.625 persones).

Durant aquesta temporada també s'ha arribat als 5.701 abonats i per a la següent ja se superen els 4.000, i el TNC afirma que continuen "creixent per consolidar-se com el teatre públic de referència nacional i internacional".

D'altra banda, aquesta setmana el teatre ha obert la venda d'entrades per a la temporada 2024-2025 i ha indicat que el públic jove podrà continuar gaudint d'un 50% de descompte en la compra de les entrades.

La pròxima temporada comptarà amb 39 propostes i s'inaugurarà el setembre del 2024 amb tres espectacles en cartell: 'Hamlet.02', amb direcció i dramatúrgia de Sergi Belbel; 'Alma' de Blanca Bardagil, Oriol Burés, Víctor G. Casademunt i Marc Gómez; i 'Vosotros, las brujas' de Jan Vilanova Claudín i direcció d'Alícia Gorina.