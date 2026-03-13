El TNC rep 40 candidatures per a la direcció artística a partir de la temporada 2027-2028

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) ha rebut 40 candidatures en el concurs per a la direcció artística de la institució a partir de la temporada 2027-2028, un càrrec que actualment ocupa Carme Portaceli.
El termini de presentació de les candidatures s'acaba aquest dijous i la fase següent és l'avaluació curricular per part de la comissió de valoració, d'acord amb els criteris establerts en les bases del concurs, informa aquest divendres el teatre en un comunicat.
El concurs públic es desenvoluparà durant els pròxims mesos fins a la resolució final per part del consell d'administració del TNC, prevista al juny.
La convocatòria té com a objectiu seleccionar la persona que assumirà la direcció artística del TNC per a un mandat inicial de 4 temporades, des de la 2027-2028 fins a la 2030-2031, que es podrà prorrogar fins a tres temporades més, fins a la 2033-2034, si així ho acorden les parts.
La direcció artística depèn jeràrquicament del consell d'administració i exercirà les seves funcions en coordinació amb la direcció executiva del TNC, responsable de la gestió dels recursos financers, patrimonials i tecnològics de l'entitat.
El TNC és un teatre públic creat per la Conselleria de Cultura de la Generalitat que va iniciar l'activitat el 1996 i gestiona un pressupost de prop de 17 milions d'euros, el finançament dels quals s'obté mitjançant les aportacions de la Generalitat, els ingressos de l'activitat pròpia del teatre i els ingressos procedents del patrocini i el mecenatge.