El TNC porta 'La corona d'espines' a 18 poblacions de Catalunya i les Balears

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) comença aquest divendres la gira de 'La corona d'espines', escrita per Josep Maria de Sagarra i dirigida per Xavier Albertí, que es podrà veure a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) i passarà per un total de 18 poblacions de Catalunya i les Balears.
L'obra narra les disputes d'un acord de matrimoni entre una pubilla i un jove sense pares en la Solsona (Lleida) del segle XVIII, en una història de "necessitats econòmiques, sospites i conflictes personals", informa el teatre en un comunicat d'aquest dijous.
'La corona d'espines', una obra teatral en vers considerada "un dels grans textos del patrimoni teatral català", és una producció pròpia del TNC amb direcció i composició musical de Xavier Albertí i compta amb 11 intèrprets en escena, entre els quals Manel Barceló, Abel Folk, Àngels Gonyalons i Pau Oliver.