El TNC obrirà amb Sílvia Pérez Cruz i dedicarà a Barcelona l'última temporada de Carme Portaceli

Programarà una adaptació de 'Nada', recuperarà 'La tercera fuga' i tancarà amb Angélica Liddell
BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -
El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) obrirà la temporada 2026-2027 amb un concert de Sílvia Pérez Cruz, tancarà amb '00:01 La creació' d'Angélica Liddell i estarà dedicada a la ciutat de Barcelona en l'última temporada amb Carme Portaceli com a directora artística del teatre, que presenta 25 obres més els 7 muntatges del festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà.
En la roda de premsa de presentació, juntament amb la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i el president del consell d'administració del teatre, Joan Francesc Marco, Portaceli ha explicat que volia dedicar a Barcelona la seva última temporada al capdavant del TNC pel fet de ser sempre la ciutat dels seus somnis i perquè tant per a Barcelona com per a Catalunya el teatre forma part de la seva essència.
La temporada, que per Portaceli és una mena de dramatúrgia, començarà amb Sílvia Pérez Cruz els dies 19 i 20 de setembre a la Sala Gran, amb un concert del repertori 'Repetir, repetir, repetir' concebut per al TNC i dedicat a Barcelona, mentre que a la Sala Petita s'hi representarà 'El cadell', amb autoria i direcció de Josep Maria Miró, i a la Sala Tallers 'Gota' de Txema Muñoz.
DE RODOREDA A ROIG
Entre les peces que es podran veure la temporada 2026-2027 al TNC hi ha 'L'hostal de les tres camèlies' de Mercè Rodoreda, amb dramatúrgia de Pablo Ley i direcció de Portaceli; 'La mare coratge i els seus fills' de Bertolt Brecht, dirigida per Josep Maria Mestres i amb Emma Vilarasau al repartiment, i una adaptació en català de 'Nada' de Carmen Laforet, a càrrec d'Anna Maria Ricart Codina i dirigida per Ricard Soler Mallol.
El TNC recuperarà 'La tercera fuga' de Victoria Szpunberg, un dels èxits de la temporada 2024-2025, que després del seu retorn a Barcelona farà gira per Catalunya, Madrid i París; dedicarà a l'activista Custodia Moreno el cicle '365 dones a l'any'; el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà programarà obres del Líban, Palestina, l'Iran i Egipte, i estrenarà 'Roig i violeta', de Daniel Feixas i Magda Puyo, a partir d''El temps de les cireres' i 'L'hora violeta' de Montserrat Roig.
Altres obres que es veuran durant la temporada són 'Tenet', d'Eunoia Kollektiva; 'Songe', a partir d''El somni d'una nit d'estiu' de William Shakespeare, i 'Comedia sin título' de Federico García Lorca; 'Litúrgia familiar' de Nuria Legarda; 'Barber Shop Chronicles' d'Inua Ellams; l'espectacle de dansa 'Delay the Sadness' de Sharon Eyal Dance; 'The Frame' d'Eléctrico 28; i 'Els ocells ens salvaran' del col·lectiu libanès Zoukak.
També programarà 'Estaria bé morir en l'ordre en què vam néixer' d'Ivor Martinic; 'La ràbia' de Josep Julien, sobre la joventut i l'extrema dreta; 'Les meves petites desgràcies' de Miriam Toews, amb Nora Navas al repartiment; 'L'allau' d'Agrupación Señor Serrano; 'La última noche con mi hermano' d'Alfredo Sanzol, i '450 volts', de Marta Gil Polo i Marta Barceló, sobre la comissaria de Via Laietana, entre d'altres, fins a tancar amb '00:01 La creació' d'Angélica Liddell.
SÒNIA HERNÁNDEZ
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha assegurat que la programació del TNC és una "porta al món" que amb Portaceli ha estat cada temporada més diversa, plural i un suport per entendre el món.
Sònia Hernández ha agraït la feina de Portaceli durant les temporades al capdavant del teatre per la "proposta compromesa" feta amb passió i per la seva aportació a renovar les platees.
Per la seva banda, el president del consell d'administració del TNC, Joan Francesc Marco, ha subratllat la "feina, convicció, compromís, insistència i obstinació creativa i militant" de Portaceli durant el seu mandat i els vincles internacionals establerts.
Ha assegurat que en la temporada actual s'està en un 82% d'ocupació, "una xifra molt important", i ha explicat que al juny es tancarà el procés de selecció de la nova direcció artística.
El TNC ha posat a la venda aquest dilluns els abonaments per a la pròxima temporada i el dijous 4 de juny s'obrirà la venda d'entrades, excepte per a l'obra '00:01 La creació'.