El TNC obre la temporada amb el musical 'Ànima' sobre la superació de les dones

Estarà en cartell fins al 27 d'octubre i té un total de 21 cançons

BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) obrirà la programació el 26 de setembre a la Sala Gran amb el musical 'Ànima', una història que aborda la superació i la lluita de les dones i que és producció pròpia del teatre.

En una roda de premsa aquest divendres, la directora artística del TNC, Carme Portaceli, ha destacat la importància d'"apostar per la creació contemporània" amb un musical que aborda la realitat de les dones que han hagut de sortir dels marges que els assignava la societat.

Amb dramatúrgia de Blanca Bardagil, Oriol Burés, Víctor G. Casademunt i Marc Gómez, 'Ànima' aborda la indústria de l'animació dels estudis nord-americans de finals dels anys 30 i la lluita de les dones per "poder demostrar que mereixien ocupar un lloc que, fins aleshores, havia estat reservat per als homes".

El musical és en català i compta amb 16 intèrprets i 10 músics en directe en escena; estarà en cartell fins al 27 d'octubre; i la direcció escènica va a càrrec de Gara Rosa i la música d'Adrià Barbosa i Abel Garriga.

Compta amb un total de 21 cançons i l'obra va ser la guanyadora del primer 'RIIIING! Els musicals que truquin a la porta', un torneig de projectes de teatre musical.

EL TÍTOL

Durant la roda de premsa, Bardagil ha explicat que l'obra parla de la història de la seva protagonista, Greta, que té un do per al dibuix i que es vol convertir en una dissenyadora de dibuixos animats, i creu que "qualsevol dona que vingui a veure l'obra es podrà sentir identificada amb moltes de les coses que li passen".

Preguntats pel títol del musical, Marc Gómez ha explicat que fa l'ullet al fet de "donar vida i ànima als personatges" d'animació, que és el món al qual es vol dedicar la protagonista, i com l'important no és que es moguin sinó les seves expressions.

Per la seva banda, Gara Rosa ha considerat que el musical destaca la dona en una època en la qual les dones no podien accedir a certes feines: "És un homenatge a totes les nostres àvies que no s'han pogut dedicar a cap feina artística perquè han nascut en una època determinada. Per la seva lluita nosaltres som aquí".

Finalment, Burés ha destacat que la millor manera d'explicar la història d''Ànima' és a través del format de musical i celebra que el TNC també hi hagi apostat: "Moltes vegades demanem que es facin més musicals i és un crit a l'aire que el TNC recull i ho posa en escena".