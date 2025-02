El TNC, el Lliure, el Liceu, L'Auditori i el Mercat de les Flors faran una gira per Catalunya

BARCELONA 21 febr. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC), el Teatre Lliure, el Gran Teatre del Liceu, L'Auditori i el Mercat de les Flors portaran els seus espectacles per tot Catalunya en gires i circuits durant el 2025, segons ha informat la Conselleria de Cultura de la Generalitat aquest divendres en un comunicat.

El TNC portarà 'L'aranya' d'Àngel Guimerà, adaptada per Jordi Prat i Coll, per 16 teatres de Catalunya i també la producció 'Massa Brillant', que es podrà veure a diferents teatres de la província de Barcelona; a més portarà 'Anna Karènina' de gira per diferents ciutats d'Europa entre abril i juny.

El Teatre Lliure portarà la comèdia 'Imperatiu Categòric', escrita i dirigida per Victoria Szpunberg, a onze municipis de Barcelona a partir de l'abril, en un espectacle sobre la precarització de la universitat, l'habitatge i la solitud.

El Mercat de les Flors portarà cinc espectacles de dansa per tot Catalunya fins al desembre: 'CÈL·LULA#5; La Quijá de Paloma Muñoz', que s'inclou dins el II Pla d'Impuls a la Dansa; 'THIS IS NOT (an act of love & resistance)' d'Aina Alegre; 'Natural Order of Things' de Guy Nader i Maria Campos; 'Beneath' de Thomas Noone i també 'Alba' d'Aimar Pérez Galí.

Finalment, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu portarà a l'Auditori de Girona el 17 de maig un concert dirigit per Josep Pons i Emilie Langlais al violí i interpretaran 'E. Chausson: Poema per a violí orquestra Op. 25 i H. Berlioz: Simfonia Fantàstica Op. 14'.