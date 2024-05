El TNC explora a 'Baby no more' el creixement en col·lectiu

BARCELONA, 13 maig (EUROPA PRESS) -

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) explora, a partir del dijous 16 de maig fins al diumenge 2 de juny, el creixement en col·lectiu i la recerca d'un projecte vital de manera individual en l'obra 'Baby no more'.

L'espectacle, de VVAA Colectivo i dirigit per Anna Serrano Gatell, planteja si un projecte vital "es pot assolir en col·lectiu o si la tendència és separar-se", informa el TNC en un comunicat aquest dilluns.

L'obra explica la història d'un grup que intenta mantenir-se unit i, en paral·lel, com una dona aposta per "separar-se del col·lectiu i buscar el seu projecte vital en la congelació d'òvuls".

Mentre es desenvolupa el procés d'hormonació i fecundació de la dona, el col·lectiu "necessita assajar formes de constituir-se perquè tingui sentit estar junts davant l'amenaça que el temps s'esgota".

'Baby no more', l'últim espectacle que farà el col·lectiu, s'instal·la a la Sala Tallers del TNC interpretat per Clara Aguilar, Marc Cartanyà, Max Grosse Majench, Elena Martín, Sandra Pujol Torguet, Marc Salicrú i Laura Weissmahr.