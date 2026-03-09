El TNC estrena 'Maria Magdalena' en català al teatre KVS de Brussel·les (Bèlgica)

BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) estrenarà al teatre KVS de Brussel·les (Bèlgica) l'obra 'Maria Magdalena', en català, amb text de Michael De Cock i dramatúrgia de Carme Portaceli i Inés Boza.
El muntatge, que es podrà veure l'11 i el 12 de març, és una coproducció de les dues institucions que ja va passar per la Sala Gran del TNC, i és la tercera col·laboració entre De Cock i Portaceli, informa el teatre català en un comunicat d'aquest dilluns.
Segons els creadors, María Magdalena és "el símbol de les dones esborrades de la història", i amb l'obra volen atorgar-li la rellevància que consideren que mereix.
L'elenc inclou Alessandro Arcangeli, Clara Do, Gabriela Flores, Ariadna Gil, Míriam Moukhles, Ana Naqe, Romeu Runa, Laia Vallès i Anna Ycobalzeta, amb la direcció de Portaceli.
Amb aquesta iniciativa, el TNC vol reforçar la projecció internacional de la creació contemporània catalana, i portar-la a "un dels teatres més importants de Brussel·les".