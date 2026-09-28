El TNC acull 'Songe', una proposta de Marcial Di Fonzo Bo que connecta Shakespeare i Lorca

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) acollirà l'1 i 2 d'octubre 'Songe', una proposta de Marcial Di Fonzo Bo i l'Académie Européenne - Angers que connecta William Shakespeare amb Federico García Lorca, informa en un comunicat d'aquest dilluns.
L'obra parteix d''El somni d'una nit d'estiu' de Shakespeare i 'Comedia sin título' de Lorca, en una proposta que barreja onirisme, vídeo i referències a Goya i que uneix dues parelles d'amants només per separar-les.
És una producció de Le Quai CDN Angers i amb aquest projecte s'acull l'Académie Européenne - Angers (AEA), un projecte de formació i creació que reuneix un repartiment internacional integrat per Olga Abolina, Amada Bokesa, Manuela Beltrán Marulanda, Magí Coma Larrosa, Andro Crespo, Julien Lewkowicz, Nathan Moreira, Miguel Peña Novo, Dylan Poletti, Lucas Resende i Charles Tuyizere.
Marcial Di Fonzo Bo explica que a 'Songe', la convivència entre la nit i el dia dialoga amb 'Els disbarats' de Goya, una sèrie de gargots que assegura que l'"acompanyen des de petit i que denuncien la guerra, l'Església i una societat moralista conservadora".
"'Songe' parla del teatre i de la possibilitat d'accedir, amb el cos i les paraules dels intèrprets, a un espai-temps nou. Com en un calidoscopi, els personatges es transformen i es perden entre mons paral·lels, il·lusions i al·lucinacions", afegeix.
Actualment l'espectacle es troba en plena gira i arriba a Barcelona amb dues úniques funcions --el dijous 1 i el divendres 2 d'octubre, a les 19 hores, a la Sala Gran del TNC--; després de la seva estada a la capital catalana, continuarà el seu recorregut per diversos escenaris de França i Itàlia.