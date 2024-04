El TNC acull 'Els criminals' de Ferdinand Bruckner en una versió de Jordi Prat i Coll

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) acull des d'aquest dijous 18 d'abril fins al dimecres 22 de maig l'obra 'Els criminals' de Ferdinand Bruckner, en una versió del director i dramaturg Jordi Prat i Coll, informa en un comunicat aquest dilluns.

En l'obra se segueix un conjunt de personatges que comparteixen un edifici on s'ha comès uns delictes que "posaran al descobert els errors de la justícia i els límits de les administracions amb l'ús i abús del poder".

Es tracta d'una obra crítica que planteja qüestions com l'avortament, els delictes de llibertat sexual, la pena de mort, la corrupció i l'"arbitrarietat de la justícia".

El director ha avançat que 'Els criminals' permet interpel·lar el públic sobre quin grau de criminalitat està disposat a assumir i sobre què entén per just o no: "Entre estances, jutjats i cabarets de jazz, es produeix una proposta escènica feta de múltiples teatralitats eròtic-jurídiques".

L'elenc està format per Eric Balbàs, Joan Carreras, Jan D. Casablancas, Carme Milán, Neus Pàmies, Cristina Plazas, Maria Rodríguez Soto, Carles Roig, Maria Santallusia, Kathy Sey, Lluís Soler, Marc Tarrida Aribau, Guillem Valverde, i els músics Jordi Cornudella (pianista), Jordi Santanach (clarinetista/saxofonista) i Dick Them (contrabaixista).