El TNC aborda el dol perinatal en la proposta 'Batecs'

BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) aborda el dol gestacional i la maternitat en la proposta escènica 'Batecs', que es podrà veure a partir d'aquest dijous i fins al 3 de maig a la Sala Tallers, informa aquest dilluns el teatre en un comunicat.
Escrita per Nídia Tusal, Alba Florejachs, Ariana Ruglio i Lara Díez Quintanilla i dirigida per aquesta última, l'obra posa el focus en la pèrdua, però també desplega un mosaic de temes que travessen la maternitat com la decisió d'alletar, la decisió d'avortar, la infertilitat o la reproducció assistida.
L'obra, una coproducció del TNC i Kabuts, vol trencar el silenci sobre el dol perinatal i obrir un espai per donar veu a una experiència sovint marcada pel silenci i la solitud.