TMB incorpora 358 professionals aquest estiu per reforçar els serveis de metro i bus

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) incorpora aquest estiu 358 professionals després d'uns processos de selecció amb més d'un miler d'aspirants, dels quals 229 s'integren com a personal de conducció d'autobús i 129 com a agents d'atenció al client a la xarxa de metro, ha informat en un comunicat aquest dilluns.
Al servei d'autobús s'hi incorporen 56 conductores més gràcies a una reserva del 40% de les places per a dones, una mesura amb la qual segons el conseller delegat de TMB, Xavier Flores, es fomenta "una mobilitat lliure d'estereotips de gènere, impulsant la incorporació de la dona a feines i en un sector tradicionalment masculinitzat".
D'altra banda, la xarxa de metro també suma personal d'atenció al client femení amb 66 agents dones més.