TMB apunta que el revestiment del túnel ha causat l'incendi a la catenària de la L1 de Metro

BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -
El conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Xavier Flores, ha apuntat que un revestiment en el túnel de la L1 de Metro de Barcelona hauria causat l'incendi en la catenària entre les estacions de Glòries i Clot, que ha obligat a desallotjar i tancar les estacions aquest dilluns a la tarda.
Així ho ha dit en declaracions als mitjans junt amb la segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gay; el cap de Bombers de Barcelona, Sebastia Massaguè, i la sotscap territorial de Barcelona del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Olga Villena.
Flores ha explicat que a les 17.39 hores un tren que es dirigia des de l'estació de Clot a la de Glòries s'ha parat per la presència de foc a la via i ha donat avís al centre de control.
Ha dit que a nivell d'infraestructura s'ha vist afectat un cable radiant i una línia de baixa tensió, encara que no l'ha trencat, i ara els equips tècnics estan treballant per netejar la catenària amb la previsió que aquest dimarts el servei de Metro torni a entrar en servei en aquest tram.
Per la seva banda, Gay ha explicat que s'està fent un seguiment "exhaustiu" de la situació en contacte amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que s'està desplaçant al lloc dels fets.
SITUACIÓ "DE CONTROL"
Massagué ha afirmat que en aquest moment la situació és "de control" i que s'han ventilat i rastrejat les dues boques de metro afectades i les adjacents i no hi ha cap persona més a l'interior.
Ha explicat que han activat 22 dotacions que han ajudat a evacuar a unes 60 persones per cadascuna de les boques, i que la primera dotació que ha entrat per la part de Glòries ha pogut sufocar el "petit incendi" mitjançant extintors.
Per part del SEM, Villena ha detallat que s'han activat 19 dotacions per atendre 115 afectats, dels quals s'han traslladat a 20 pacients en estat lleu i menys lleu a diferents hospitals i Centres d'Urgència d'Atenció Primària (Cuap), majorment per inhalació de fum.