Tixis (Gremi d'Editors) celebra que Niubó vulgui mantenir Literatura a 2n de batxillerat

BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis, ha afirmat que és "una bona notícia" que la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, hagi dit aquest dimarts que garantirà que Literatura Catalana i Literatura Castellana siguin assignatures de modalitat a 2n de batxillerat, tot i que afegeix que falta que es confirmi.

Ho ha dit en unes declaracions a Europa Press després que Niubó hagi assegurat en una compareixença al Palau de la Generalitat que la seva conselleria garantirà que aquestes dues assignatures continuïn com a matèries de modalitat a 2n de batxillerat, i que no volen que passin a ser optatives de 1r, com s'havia plantejat aquest dilluns.

Tixis ha afirmat que el Gremi d'Editors estava "indignat" davant la possibilitat que Literatura passés a ser una assignatura optativa a 1r de batxillerat, per la qual cosa creu que és una bona notícia, diu textualment, que el departament rectifiqui i Literatura es mantingui com estava fins ara.

Ha criticat que es facin polítiques de foment de la lectura però que, d'altra banda, "es dediquin a treure Literatura com a assignatura obligatòria", cosa que veu com una contradicció, i per tant, ha cridat a la coherència.

"S'ha d'anar amb molt de compte perquè es produeixen sorpreses i cada vegada més assignatures d'humanitats i literatura són les primeres en desaparèixer i ser marginades", ha afegit.