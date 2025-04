Tixis (Cambra del Llibre): s'han superat "clarament" les vendes del 2024 a Sant Jordi

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis, ha assegurat que en la diada de Sant Jordi celebrada aquest dimecres s'ha superat "clarament el rècord de l'any passat, que ja era històric" pel que fa a la venda de llibres.

"Pensàvem que això era impossible i, afortunadament, aquest any encara hem aconseguit posar més parades, allargar una mica l'espai que ens deixa la ciutat de Barcelona", ha dit en una entrevista aquest dijous a TV3 recollida per Europa Press, en què ha explicat que fa cinc anys hi havia al voltant de 200 parades i que aquest any han arribat a les 400.

Ha afirmat que en aquesta edició s'han venut 2 milions de llibres de 70.000 títols diferents i que els més venuts no representen ni "el 4% o el 5%" del total de les vendes.