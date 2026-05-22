Un tiroteig a Sabadell deixa un ferit i els Mossos en busquen els autors

BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir dijous cap a les 21.30 hores al barri de Can Puiggener, a Sabadell (Barcelona), on va resultar ferida una persona, traslladada a l'hospital sense que la seva vida corri perill, després que els autors fugissin del lloc dels fets.
Així ho avança 'El Caso' i confirmen fonts de la policia catalana a Europa Press, que detallen que la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha assumit el cas per mirar d'identificar i detenir-ne els autors.
Els fets van obligar a activar la Policia Científica del cos, que es va desplaçar fins a la zona per analitzar la situació i efectuar la inspecció ocular a la recerca de possibles indicis que ajudin a aclarir els fets.