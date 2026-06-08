El tiroteig mortal de diumenge a Barcelona no està vinculat al del maig

BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
El crim d'aquest diumenge al carrer Mineria de Barcelona on un home va morir tirotejat presumptament es desvincula amb uns fets similars que es van produir el passat 16 de maig, després que a la mateixa zona un home morís assassinat al carrer amb almenys un tret al cap i l'autor fugís del lloc.
Així ho expliquen fonts properes al cas a Europa Press, que afegeixen que els Mossos d'Esquadra continuen buscant aquest dilluns el pistoler que cap a les 21 hores va disparar diverses vegades un home d'uns 40 anys en aquest carrer del districte de Sants-Montjuïc.
Les mateixes fonts apunten que no es treballa sobre aquesta hipòtesi, tot i que encara s'ha d'identificar l'home assassinat diumenge, per intentar descobrir quin va ser el motiu de l'execució.
ELS FETS
Els fets es van produir en un pati interior d'aquest carrer, on algunes persones van intentar reanimar la víctima, amb diversos impactes de bala.
De fet, els efectius dels Mossos d'Esquadra i membres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) també el van intentar reanimar, tot i que sense èxit, ja que va morir minuts després.
La policia catalana va acordonar la zona i va desplaçar agents d'ordre públic per intensificar la vigilància.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha assumit la investigació dels fets, que es manté sota el secret de les actuacions.