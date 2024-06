Un tiroteig a Girona acaba amb dos morts, un d'ells per atropellament

BARCELONA, 24 juny (EUROPA PRESS) -

Un tiroteig al barri de la Font de la Pólvora de Girona ha acabat la nit d'aquest diumenge a dilluns de Sant Joan amb dues persones mortes, una d'elles una dona que ha estat atropellada.

Per causes que encara s'investiguen, s'ha produït una baralla que ha causat quatre persones ferides de gravetat que han estat traslladades a l'Hospital Trueta de Girona, on han mort dues d'elles, un home de 48 anys i una dona de 44, segons han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat.

Els fets han tingut lloc cap a les 22.35 hores d'aquesta revetlla de Sant Joan al barri de la Font de la Pólvora de Girona.

S'ha activat un ampli dispositiu d'ordre públic a l'hospital per evitar desordres públics perquè hi havia persones de l'entorn de la víctima concentrades que volien accedir al recinte.

Segons ha pogut saber Europa Press, els Mossos d'Esquadra continuen buscant els sospitosos i l'autoritat judicial ha decretat el secret d'actuacions.