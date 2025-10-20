La Time Use Initiative celebra la proposta del Govern central d'eliminar el canvi d'horari

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
La Time Use Initiative (TUI) ha celebrat la proposta del Govern central davant el Consell d'Energia de la Unió Europea per eliminar el canvi d'horari estacional el 2026.
En un comunicat aquest dilluns, afirma que la proposta de l'executiu espanyol "està en línia amb l'evidència científica que indica que el més saludable és mantenir un horari fix".
La TUI considera que l'horari fix que preferiblement s'hauria d'establir és el d'hivern, ja que és "el més alineat amb l'horari solar".