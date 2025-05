El Time Out Fest reunirà estrelles Michelin per reivindicar la cuina de proximitat

TIME OUT FEST

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -

El festival gastronòmic Time Out Fest 2025 reunirà a Barcelona estrelles Michelin i pastissers de prestigi internacional, com el cuiner Jordi Roca, per reivindicar la diversitat i riquesa de la cuina de proximitat catalana, informa en un comunicat aquest dimarts.

La cinquena edició de l'esdeveniment, que tindrà lloc els dies 24 i 25 de maig a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, comptarà amb tretze xefs procedents de dotze establiments catalans que oferiran plats d'autor elaborats amb productes de proximitat.

El públic tindrà l'oportunitat de degustar una selecció de 12 propostes culinàries creades en exclusiva per al festival per descobrir els gustos més destacats de les millors cuines de Catalunya.

Entre aquestes propostes, hi haurà una selecció de gelats de Jordi Roca, de la gelateria Rocambolesc (Girona), elaborats amb llet d'ovella ripollesa, xocolata i polos artesanals.

Durant el festival, també s'oferiran 20 hores de festa amb DJ, còctels, begudes, més de 40 degustacions, tallers i un espai infantil que acollirà fins a 12 tallers per franges d'edat.