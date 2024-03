Tim Burton: "Em sento afortunat d'haver pogut expressar sentiments amb les pel·lícules"

Veu "superada" la dicotomia entre sales de cinema i 'temps real'



BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -

El cineasta nord-americà Tim Burton, que presenta en el Palau Victòria Eugenia de Barcelona l'exposició 'Tim Burton's Labyrinth', ha assegurat aquest dijous que la mostra representa el procés creatiu: "Em sento afortunat d'haver pogut expressar sensacions, sentiments a través d'un dibuix, d'una animació, d'una pel·lícula. Això m'ha ajudat a sobreviure".

En una entrevista d'Europa Press i preguntat pel seu interès en la vulnerabilitat de l'ésser humà que evoquen molts dels seus personatges, ha afirmat que tothom se sent fràgil i sent diferents estats i que ell intenta representar-ho a través dels seus dibuixos i esbossos: "Així és com em sento i m'he sentit. Per a mi aquestes coses representen com em sento jo".

Ha explicat que passejar per les sales li recorda a quan estava creant aquestes pel·lícules i s'asseia a dibuixar: "Quan un dibuixa no sap si es va a convertir en una animació, en una pel·lícula o en res".

Burton ha remarcat que li encanta l'exposició per aquest record del procés artístic en si, quan un no sap "com va a encaixar tot" a partir d'un petit esbós i com després es pot convertir en alguna cosa que en la ment sempre havia estat gran.

Ha afirmat que no pensa en si la seva cinematografia té influència en altres, i que per a ell la importància del cinema és que "tot sigui personal, tot sigui cap endins i pensar en allò de fora, en el soroll".

Ha explicat que la idea d'aquesta exposició, que reuneix dibuixos, esbossos, maquetes i animacions de la seva trajectòria, va partir d'un equip espanyol amb el qual "vaig sentir una connexió" en la recerca d'una mostra diferent i divertida que combinés els museus de cera que li encantaven quan era nen, la casa de jocs i les fires.

"SENSACIÓ RARA" AMB LA IA

Habitual en l'ús de diferents tècniques d'animació i preguntat sobre la irrupció de la intel·ligència artificial (IA) al cinema, ha explicat que va tenir una "sensació molt rara" en veure unes il·lustracions de com quedarien personatges Disney si anessin del seu univers.

"Em donava la sensació de que m'havien robat l'ànima, coses que potser hagués fet jo, ho havia fet la IA. Segur que hi ha coses molt bones de la IA, però va ser alguna cosa que em va afectar, un fenomen molt rar", ha afirmat, afegint que encara que hi havia dibuixos interessants hi havia alguna cosa que no encaixava del tot.

CONNEXIÓ AMB DIFERENTS CULTURES

En la seva visita a Barcelona, ha pogut visitar diferents monuments com la Sagrada Família, "una de les meravelles del món", i ha remarcat que té una connexió molt forta amb ciutats amb aquest esperit, energia i vibracions artístiques que poden inspirar.

Preguntat per si li agradaria treballar amb intèrprets espanyols després de l'experiència en aquesta exposició, ha afirmat que ho farà amb qualsevol que estigui disposat a treballar amb ell, i ha remarcat que en tots els films que ha fet li encanta l'aspecte internacional i treballar amb persones de diferents cultures.

"M'encanta treballar amb persones de diferents cultures perquè em fa sentir aquesta connexió entre artistes", ha subratllat el director de 'Eduardo Manostijeras'.

Burton no ha volgut entrar en projectes cinematogràfics en els quals està immers, i s'ha limitat a explicar que està "acabant" la segona part de 'Beetlejuice'.

SALES DE CINEMA I 'TEMPS REAL'

Així mateix, Tim Burton ha considerat "superada" la dicotomia entre les sales de cinema i les plataformes de 'temps real' en considerar que són complementàries.

El director de 'Big Fish' ha afirmat que fa anys es creia que els cinemes moririen i només es veuria cinema per televisió, però "sortosament" s'està en un món en què la gent vol seguir veient en la gran pantalla i sentir la seva emoció en sala.

"Hi ha coses que funcionen molt bé en la televisió, amb un format més llarg, unes altres funcionen molt millor al cinema. Així que creo, sincerament, que aquest tipus de dicotomia una cosa o l'altra ja està superada. Crec que hi ha més obertura de mires i les dues experiències són adequades i valuoses", ha subratllat el realitzador.

L'exposició 'Tim Burton's Labyrinth' sobre l'univers creatiu del director nord-americà Tim Burton es podrà veure a partir d'aquest divendres en el Palau Victòria Eugènia de Barcelona, en la seva quarta parada de la gira que ja ha passat per Madrid, París i Brussel·les, i que repassa la seva trajectòria a través d'esbossos, dibuixos, maquetes, animacions i objectes de la seva filmografia.

En forma de laberint a través del que el visitant va escollint portes en el seu recorregut, cada sala evoca una de les pel·lícules del director de 'Eduardo Manostijeras' i està acompanyada d'uns 200 esbossos originals cedits per Burton.