Thiago Àvila (Global Sumud Flotilla): "Quan els governs fallen, nosaltres naveguem"

Demana a la ciutadania que recolzi la "missió històrica als carrers, vaixells i xarxes"
BARCELONA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -
Un dels membres del grup de coordinació de la Global Sumud Flotilla, l'activista Thiago Àvila, ha assegurat aquest divendres a Barcelona durant la presentació de les activitats i concerts previs a la partida de desenes de vaixells cap a Gaza aquest diumenge, que aquesta acció no hauria d'haver estat impulsada pels pobles, sinó pels governs: "Quan els governs fallen, nosaltres naveguem".
"No vam ser nosaltres els qui signem l'Estatut de Roma, la Convenció de Ginebra, la Carta de l'ONU: van ser els governs, i tenen el deure mantenir aquests acords vius i funcionant, però quan no ho fan, quan fallen, nosaltres naveguem", ha manifestat en una declaració als mitjans de comunicació.
A més, l'activista brasiler ha demanat que el moviment social des de terra sigui "tan fort com el moviment de mar" i ha assegurat que des de la coalició no pensen en els ciutadans com un suport, sinó com a participants d'aquesta missió que ha titllat d'històrica.
Àvila, que no ha desvetllat el nombre de vaixells que conformaran la flotilla ni les identitats dels participants al·legant que si donen aquesta informació "Israel la usarà per fer mal", sí ha dit que les embarcacions superaran a les quals en els últims 18 anys han intentat arribar fins a Gaza i que 26.000 persones s'han registrat per participar en aquesta iniciativa a tot el món.
"NO ELS TRACTIN COM A HEROIS"
L'activista també ha demanat a els qui vagin a acomiadar als participants que s'embarcaran diumenge a Barcelona que "no els tractin com a herois" sinó com a militants i com a activistes perquè, encara que són conscients del risc al que s'exposen, no és comparable al que cada palestí pateix a la Franja a Gaza tots els dies.
Així mateix, ha assenyalat que la visibilitat és important per a les seves vides, perquè tem que els ataquin, però ha demanat a la població que no perdi el focus sobre objectiu final, que és trencar el cèrcol de Gaza i crear un corredor humanitari per garantir "una línia de vida que mantingui la capacitat del poble més valent i més inspirador del món": el palestí.