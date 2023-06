The Who obre la seva gira europea al Palau Sant Jordi en el seu debut a Barcelona

BARCELONA, 14 juny (EUROPA PRESS) -

La banda britànica The Who, amb el vocalista Roger Daltrey i el guitarrista Pete Townshend al capdavant, ha obert la nit d'aquest dimecres la seva gira europea orquestral al Palau Sant Jordi de Barcelona, en el que és el primer concert a la ciutat en els seus 60 anys de carrera i l'únic a Espanya en aquesta gira.

Actua acompanyada de l'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) en aquesta primera parada del tour europeu, que després seguirà a Florència, Berlín i París i una desena de dates al Regne Unit.

Els espectacles europeus d'aquest any segueixen a la gira de 2022 'The Who Hits Back' pels Estats Units, on el grup va compartir escenari amb algunes de les millors orquestres nord-americanes i va dedicar seccions als seus àlbums clàssics 'Tommy' i 'Quadrophenia'.