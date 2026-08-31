The Weeknd i Aitana obren aquesta setmana la temporada de concerts de tardor a Barcelona

Ricardo Rubio / Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 31 ago. (EUROPA PRESS) -
The Weekend i Aitana obren, amb sengles concerts a Barcelona aquesta setmana, la temporada de tardor a la ciutat, que tindrà també actuacions de Yung Beef, Vetusta Morla, Hombres G i The Strokes.
El canadenc actuarà aquest dimarts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys després de passar la setmana anterior per Madrid, amb una triple data el 29, 29 i 30 d'agost, mentre la 'superestrella' de Sant Climent de Llobregat omplirà fins a 4 vegades el Palau Sant Jordi --el 4, 5, 7 i 8 de setembre--.
El mateix recinte, però el dijous 10 de setembre, acollirà l'actuació dels argentins Ca7riel & Paco Amoroso, i l'endemà, a l'Auditori Fòrum CCIB, faran el mateix els islandesos Sigur Rós.
El 16 i el 17 de setembre Mac Demarco passarà per la sala Razzmatazz, i el 18 i 19 de setembre se celebrarà el Festival B al Parc del Fòrum, amb concerts de Rusowsky, Yung Beef i Guitarricadelafuente, entre altres.
Durant les Festes de la Mercè i en el marc del Barcelona Acció Musical (BAM!) hi haurà més de 100 concerts repartits per tota la ciutat entre el 23 i el 27 de setembre, amb noms com Nacho Vegas, La Paloma, Miki Núñez, Els Amics dels Arts, La Pegatina i Teràpia de Shock.
EVANESCENCE I HOMBRES G
L'agenda musical barcelonina prosseguirà amb concerts de Transvision Vamp (25 de setembre, Razzmatazz), Evanescence (1 d'octubre, Pavelló Olímpic de Badalona), Vetusta Morla (2 d'octubre, Palau Sant Jordi), Hombres G (3 d'octubre, Palau Sant Jordi) i Europe (8 d'octubre, Poble Espanyol).
A principis d'octubre s'acomiadaran dels escenaris els catalans Oques Grasses, amb quàdruple data a l'Estadi Olímpic (5, 7, 9 i 10 d'octubre).
Així mateix, el 16 i 17 d'octubre, al Sant Jordi Club actuarà la banda valenciana La Fúmiga, mentre en les mateixes dates però al Palau Sant Jordi ho faran els colombians Morat.
AGENDA PLENA AL SANT JORDI
A l'entorn de Montjuïc seguiran concerts de Deep Purple (19 d'octubre, Sant Jordi Club) i The Strokes (20 d'octubre, Palau Sant Jordi), així com la recentment anunciada actuació de Fontaines D.C. (24 d'octubre, Sant Jordi Club).
Es podrà veure també als Simple Plan (26 d'octubre, Sant Jordi Club), a Valeria Castro (30 d'octubre, Palau Sant Jordi) i a Jorge Drexler (31 d'octubre, Palau Sant Jordi).
El retorn de La Oreja de Van Gogh omplirà el Palau amb 4 dates --6, 7, 26 i 26 de novembre--, i els últims mesos de l'any tindran també actuacions de Joe Bonamassa (7 de novembre, Sant Jordi Club), Buhos (14 de novembre, Palau de la Música), Carolina Durante (28 de novembre, Palau Sant Jordi), Amaral (18 de desembre, Palau Sant Jordi), Antonio Orozco (22 de desembre, Palau Sant Jordi) i Amaia (20 de desembre, Palau Sant Jordi).