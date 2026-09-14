The Warning actuaran a Madrid i Barcelona el març del 2027

BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
La banda mexicana The Warning actuarà al Palacio Vistalegre de Madrid el 9 de març del 2027, i també al Sant Jordi Club de Barcelona el 10 de març, informa la promotora LiveNation en un comunicat aquest dilluns.
El trio portarà a Espanya l''Everything's Falling World Tour', en el qual presentaran l'àlbum homònim, publicat aquest 2026, i tocaran alguns dels seus temes més famosos, com 'Hell you Call a Dream'.
Les entrades es podran comprar en prevenda a partir del dimecres 16 de setembre a les 10 hores, i sortiran a la venda general el 18 de setembre a la mateixa hora.