The Tyets, Mushkaa, Figa Flawas, 31FAM i altres artistes presenten un disc de nadales en català

BARCELONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -

Més de 30 artistes del panorama urbà català, entre els quals The Tyets, Mushkaa, Figa Flawas o 31FAM, publicaran el 12 de desembre un "disc històric" de nadales en català: el 'Nadal Mix 2023'.

El disc està format per 17 cançons i "hi ha artistes del moment ben coneguts per al públic però també hi ha artistes fins ara bastant desconeguts que dibuixen el futur de l'escena", com Flashy Ice Cream, Triquell o Maria Hein; explica la producció en un comunicat recollit per Europa Press.

L'àlbum --coordinat pel productor Groots-- presentarà nadales amb diferents estils, la finalitat de les quals és "unir gran part de l'escena jove catalana actual en un disc inèdit".