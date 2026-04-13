The Strokes actuarà a Barcelona a l'octubre en el seu únic concert a Espanya

BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
La banda novaiorquesa The Strokes actuarà el 20 d'octubre al Palau Sant Jordi de Barcelona en l'únic concert a Espanya per presentar el seu nou treball, 'Reality Awaits', informa aquest dilluns la promotora Live Nation en un comunicat.
The Strokes tornaran a actuar en un pavelló a Barcelona 23 anys després de la seva última vegada al Pavelló de la Vall d'Hebron el 2003, ja que les seves posteriors visites han estat en el festival Primavera Sound.
Les entrades per al concert de la banda liderada per Julian Casablancas a Barcelona es posaran a la venda aquest divendres 17 d'abril, amb prevendes a partir de dimecres i dijous.