'The Producers', 'La plaça del Diamant' i 'El dia del Watusi' triomfen en els Premis Butaca

Enric Auquer i Victoria Luengo s'alcen amb els premis a protagonistes

BARCELONA, 18 nov. (EUROPA PRESS) -

Les obres de teatre 'The Producers', amb sis, 'La plaça del Diamant', amb quatre, i 'El dia del Watusi' i 'Firmament', amb tres, han estat les grans triumfadores dels Premis Butaca, que s'han lliurat aquest dilluns en una gala a Premià de Mar (Barcelona) en el 30 aniversari dels guardons.

'El dia del Watusi' (Teatre Lliure) i 'La plaça del Diamant' (TNC/Grec 2023) han estat premiades 'ex aequo' a millor muntatge teatral i Carlota Subirós com a millor adreça per 'La plaça del Diamant', ha informat els Premis Butaca.

'The Producers' s'ha imposat en les categories de millor musical, millor actriu de musical (Mireia Portes), millor actor de musical (Ricky Mata), millor disseny de llums (Albert Faura), millor vestuari (Marc Udina) i millor caracterització (Helena Fenoy).

'La plaça del Diamant', a més del premi a Subirós i a millor muntatge teatral, s'han portat el millor escenografia (Max Glaenzel) i millor espai sonor (Damien Bazin i Clara Aguilar), i 'El dia del Watusi', a més del millor muntatge teatral, el de millor actor (Enric Auquer) i millor actor de repartiment (Guillem Balart).

'Firmament' de la Veronal ha estat la gran triumfadora en la categoria de dansa, amb el premi a millor espectacle, millor interpretació masculina per a Jon López i millor interpretació femenina per a Lorena Noguera.

'Lluna plena' (Heartbreak Hotel) ha estat premiada com a millor espectacle de petit format, i 'Dins el cor del món' (Engruna Teatre) com a millor muntatge per a públic familiar.

Victoria Luengo s'ha emportat el premi a millor actriu per 'Cosina Facie', mentre que Mercè Arànega s'ha portat el de secundària per 'Els Watson' i Ander Mataró el de millor intèrpret revelació pel seu paper en 'Alan, el musical'.

PREMIS BUTACA SGAE

El Premi Butaca Fundació Sgae a millor text ha estat para 'L'imperatiu categòric', de Victoria Szpunberg, el Butaca Sgae a la millor composició musical per a Mateu Peramiquel per 'Alan, el musical', i el Butaca Sgae a millor coreografia per a Núria Guiu i Ingri Fiksdal per 'Supermedium'.

La Butaca Honorífica Anna Lizaran, que reconeix la labor de professionals de les arts escèniques que no pugen a escena, ha reconegut a Juan Máñez, cap de sala del Teatre Romea de Barcelona.