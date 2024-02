The Postal Service i Death Cab for Cutie actuaran a Barcelona a l'agost en la seva gira conjunta

BARCELONA, 16 febr. (EUROPA PRESS) -

Les bandes d'indie rock The Postal Service i Death Cab for Cutie actuaran al Poble Espanyol de Barcelona el 27 d'agost en la gira conjunta per celebrar els 20 anys dels seus àlbums 'Give Up' i 'Transatlanticism', respectivament.

Benjamin Gibbard, cofundador de les dues bandes, continuarà fent doblet en les dates del 2024, després de l'èxit de la gira del 2023, i interpretarà 'Give Up' de The Postal Service i 'Transatlanticism', de Death Cab for Cutie, juntament amb els seus respectius companys de banda, ha informat aquest divendres la promotora Last Tour.

La inscripció a la prevenda està oberta fins a les 9.30 hores del 21 de febrer, i començarà a partir de les 10 hores del 21 de febrer, i la venda general s'obrirà el divendres 23 de febrer.