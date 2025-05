The Divine Comedy actuarà a Barcelona i Madrid el març del 2026

LAST TOUR

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -

La banda de pop The Divine Comedy actuarà el març del 2026 a Barcelona i Madrid per presentar el seu nou àlbum, 'Rainy Sunday Afternoon', que es publicarà al setembre, ha informat aquest dilluns la promotora Last Tour en un comunicat.

El grup liderat per Neil Hannon actuarà el 5 de març a la sala Apolo de Barcelona, dins el Festival Mil·lenni, i el 7 de març al Teatro Eslava de Madrid, i les entrades es posaran a la venda aquest divendres.

La banda d'Irlanda del Nord ha publicat àlbums com 'Liberation', 'Promenade' i 'Casanova' i Hannon també ha escrit per al musical 'Golondrinas y Amazonas' i ha contribuït en bandes sonores com les de 'Lola' i 'Wonka'.