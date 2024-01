The Cat Empire actuarà el 10 de juliol a l'Alma Festival de Barcelona al Poble Espanyol

BARCELONA, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

El grup de música australià The Cat Empire actuarà el 10 de juliol a l'Alma Festival Barcelona, que se celebrarà per segon any consecutiu al Poble Espanyol del 24 de juny al 21 de juliol, ha informat el festival en un comunicat d'aquest dimarts.

Les entrades per a aquest concert es posaran a la venda aquest divendres a les 10 hores, i l'espectacle se centrarà en "el moviment, l'evolució i la diversió", amb material del seu últim àlbum, 'Where The Angels Fall' (2023), i cançons com 'Money Coming My Way' o 'Rock'n'Roll'.

Aquesta actuació se suma a la llista d'artistes confirmats, com Queens of the Stone Age, Take That, Sheryl Crow, Glen Hansard, Alice Cooper, Babasonicos, Valeria Castro, India Martínez i Cat Power, entre d'altres.