The Breeders actuaran l'11 de juliol a Barcelona

BARCELONA, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

La banda de rock alternatiu The Breeders actuarà l'11 de juliol a la sala Razzmatazz de Barcelona, 22 anys després del seu últim concert a la capital catalana en sala, ha informat la promotora Live Nation aquest dimarts en un comunicat.

Les entrades per al concert a Barcelona --la banda també actua el 12 de juliol en el festival MadCool de Madrid-- es posaran a la venda el divendres 2 de febrer, tot i que hi haurà una prevenda per als registrats a livenation.es.

The Breeders, grup liderat per Kim Deal, va començar la seva carrera el 1990 i va obtenir gran èxit amb el tema 'Cannonball', inclòs en l'àlbum 'Last Splash'.