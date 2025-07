The Beach Boys obre aquest divendres el Festival Terramar de Sitges (Barcelona)

BARCELONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Terramar CaixaBank de Sitges (Barcelona) obre aquest divendres amb The Beach Boys, acompanyats per l'actor John Stamos ('Padres forzosos') la vuitena edició, una programació amb 12 concerts que comptarà amb altres actuacions com Camilo, Loreen, Sara Baras, Pecos i Lax'n'Busto.

Després del concert dels mítics The Beach Boys, seguiran els d'Ana Belén (26 de juliol), Zaz (27 de juliol), India Martínez (2 d'agost), Loreen + Nebulossa + Kuve (3 d'agost), Trueno (4 d'agost) i Duncan Dhu (5 d'agost).

El festival, que ja ha venut gairebé 19.000 entrades, finalitzarà amb Lax'n'Busto (6 d'agost), Sara Baras (7 d'agost), Camilo (8 d'agost), Kool & The Gang (9 d'agost) i Pecos (10 d'agost), que tancaran el Terramar.