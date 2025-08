Un TFG inspirat en el ritme musical, Premi Daikin - Schneider Electric d'Instal·lacions 2025

BARCELONA 1 ago. (EUROPA PRESS) -

El projecte 'Written in Transition', de l'estudiant Malgorzata Olejniczak de la UIC Barcelona School of Architecture i inspirat en el ritme musical, ha guanyat el Premi TFG Daikin - Schneider Electric d'Instal·lacions en Arquitectura 2025, informa la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) en un comunicat aquest divendres.

La proposta, situada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), s'inspira en el funcionament d'una bateria per desenvolupar un edifici basat en la forma, la geometria, a més de com les persones el recorren i perceben "com si fos una peça musical".

Barreja materials com formigó, acer corbat i fusta laminada, creant una estructura que "convida a moure's, a aturar-se i experimentar l'espai amb tots els sentits"; i el jurat ha valorat la integració tècnica i arquitectònica de les instal·lacions, a més del seu enfocament innovador.