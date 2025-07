El testimoni que va alertar de 2 desapareguts a Cubelles (Barcelona) va veure "una dona amb un nen"

BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -

El testimoni que va alertar dissabte a Bombers de la Generalitat que dues persones havien estat arrossegades pel riu Foix a Cubelles (Barcelona) quan EL creuaven per una passarel·la de fusta, arran de les pluges, ha explicat que va veure "una dona amb un nen amb una samarreta groga sent arrossegats per la riuada".

En declaracions a Catalunya Ràdio recollides per Europa Press, ha explicat que quan ho va veure va córrer per mirar d'ajudar, però en arribar a una cantonada no va veure res més.

"No sé què haurà passat, però desitjo que estiguin sans i estalvis i que hagi quedat en un esglai", ha dit el testimoni, que ha volgut mantenir l'anonimat.